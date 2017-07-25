Microsoft Paint пока не уберут
Компания Microsoft заявила, что она и в дальнейшем будет предлагать своим клиентам графический редактор Paint.
Ранее корпорация Microsoft признала графический редактор Paint устаревшим и заявила о намерении убрать его из операционной системы Windows.
Известный своей простотой при использовании редактор Paint был неотъемлемой частью Windows с момента выхода первой версии ОС в 1985 году.
Сейчас в Microsoft отметили, что программа больше не будет оставаться в базовой версии Windows 10, однако там добавили, что ее все равно можно будет скачать бесплатно в Windows Store.
В то же время ее преемница, программа Paint 3D, будет частью Windows 10.
24 июля, когда стало известно о Paint в "списке на удаление", в сетях поднялась волна в поддержку программы.
"Мы поняли, что после 32 лет MS Paint имеет много фанов", - говорится в заметке в официальном блоге Microsoft.
"Невероятно видеть столько любви к нашей старой надежной программе", - добавили в компании.
Похоже, для других программ, оказавшихся в "черном списке", такой отсрочки не будет.
В частности, там есть почтовый клиент Outlook Express, который заменит приложение Mail.