Microsoft Paint пока не уберут

Копірайт зображення Eleanor Walsh Image caption Сцена из нового сезона сериала "Доктор Кто" нарисовала в Microsoft Paint пользовательница Элеанор Уэлш

Компания Microsoft заявила, что она и в дальнейшем будет предлагать своим клиентам графический редактор Paint.

Ранее корпорация Microsoft признала графический редактор Paint устаревшим и заявила о намерении убрать его из операционной системы Windows.

Известный своей простотой при использовании редактор Paint был неотъемлемой частью Windows с момента выхода первой версии ОС в 1985 году.

Копірайт зображення @valprine Image caption Цей гірський пейзаж намалював Twitter-юзер з ніком @valprine

Сейчас в Microsoft отметили, что программа больше не будет оставаться в базовой версии Windows 10, однако там добавили, что ее все равно можно будет скачать бесплатно в Windows Store.

В то же время ее преемница, программа Paint 3D, будет частью Windows 10.

24 июля, когда стало известно о Paint в "списке на удаление", в сетях поднялась волна в поддержку программы.

"Мы поняли, что после 32 лет MS Paint имеет много фанов", - говорится в заметке в официальном блоге Microsoft.

"Невероятно видеть столько любви к нашей старой надежной программе", - добавили в компании.

Копірайт зображення @foxymulderx Image caption Медвежонок Паддингтон также был нарисован в Paint

Похоже, для других программ, оказавшихся в "черном списке", такой отсрочки не будет.

В частности, там есть почтовый клиент Outlook Express, который заменит приложение Mail.