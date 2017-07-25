Трамп написал об украинских попытках "саботировать" его кампанию

Копірайт зображення TWITTER.COM/POROSHENKO Image caption Петр Порошенко встречался с Дональдом Трампом 20 июня

Президент США Дональд Трамп обвинил прокуратуру США в отсутствии расследования "украинских попыток" саботировать его кампанию и помочь Хиллари Клинтон.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа - "спокойная работа для усиления Клинтон". Так где расследование генерального прокурора?", - написал Трамп.

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В следующем твите он обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса, что он занял очень слабую позицию относительно "преступлений Хиллари Клинтон". В частности, вспомнил о содержании электронной почты и серверов партии.

Ранее в США кандидат на должность директора ФБР Кристофер Рэй заявлял о готовности изучить и дать оценку якобы попыткам украинских чиновников дискредитировать Дональда Трампа и членов его штаба во время избирательной гонки.

Толчком к таким заявлениям стала статья в издании Politico о якобы сотрудничестве представительницы посольства Украины в США со штабом демократов.

Копірайт зображення Reuters Image caption Джаред Кушнер в эпицентре скандала из-за возможных связей с Россией

Однако посольство Украины в США опровергло возможное сотрудничество с "Демократической партией".

Сообщение г-на Трампа в Twitter появилось на фоне постоянных скандалов из-за возможных связей людей из окружения президента во время избирательной кампании с представителями России.

В частности, в последние дни разгорается скандал вокруг зятя Трампа Джареда Кушнера, который якобы хотел получить у россиян компромат на Хиллари Клинтон.

Фактор Украины затрагивался во время избирательной гонки в США. В частности, именно с Украины начался скандал из-за возможных коррупционных связей руководителя кампании Трампа Пола Манафорта.

Его обвиняли в получении незаконных денег от Партии регионов.

Впоследствии из-за обвинений в возможных связях с Россией г-на Манафорта освободили от должности руководителя кампании Дональда Трампа.

В ходе избирательной кампании Петр Порошенко встретился в США с Хиллари Клинтон, однако с другим кандидатом - Дональдом Трампом - встречи тогда не было.