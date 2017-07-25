Стрельба в Днепре произошла из-за "экономических отношений"
Стрельба в Днепре произошла вследствие выяснения "экономических отношений". Об этом на брифинге сообщил Олег Грозь, заместитель начальника полиции Днепропетровщины.
По его словам, в понедельник около 19:00 в ресторане на пр-те Гагарина в Днепре участники инцидента встретились, чтобы выяснить именно экономические отношения.
"Стороны не нашли взаимопонимания, и одна из них решила это силовым способом", - сказал он на брифинге.
Это единственная версия, которую сейчас рассматривает следствие.
Погибшие и пострадавшие
В результате стрельбы два человека погибли, пятеро получили ранения.
Алексей Вагнер погиб на месте, Максим Иващук - в больнице. Личности погибших, ветеранов АТО, подтвердил Олег Грозь.
Пятеро пострадавших сейчас находятся в больнице.
Из них четверо нападавших и раненый адвокат Эдмонд Саакян, личность которого также подтвердил г-н Грозь.
Нападавшие приехали в больницу на машине одного из них.
Саакяна и Иващука доставил в больницу брат г-а Саакяна. Максим Иващук скончался в больнице от полученных ранений.
Олег Грозь также отметил, что следствие интересуют еще по меньшей мере три человека, они пока не объявлены в розыск. Но общее количество участников конфликта пока не установлено.
С места происшествия изъяты автомат Калашникова и пистолеты.
Следственные действия продолжаются. Обстоятельства выясняются.
Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.
Ранее Иван Варченко, советник министра внутренних дел, уточнил в эфире телеканала "112 Украина", что открыто уголовное производство по статье убийство более чем одного человека, совершенное общественно-опасным способом.