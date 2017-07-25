Стрельба в Днепре произошла из-за "экономических отношений"

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Стрельба в Днепре произошла вследствие выяснения "экономических отношений". Об этом на брифинге сообщил Олег Грозь, заместитель начальника полиции Днепропетровщины.

По его словам, в понедельник около 19:00 в ресторане на пр-те Гагарина в Днепре участники инцидента встретились, чтобы выяснить именно экономические отношения.

"Стороны не нашли взаимопонимания, и одна из них решила это силовым способом", - сказал он на брифинге.

Это единственная версия, которую сейчас рассматривает следствие.

Погибшие и пострадавшие

В результате стрельбы два человека погибли, пятеро получили ранения.

Алексей Вагнер погиб на месте, Максим Иващук - в больнице. Личности погибших, ветеранов АТО, подтвердил Олег Грозь.

Пятеро пострадавших сейчас находятся в больнице.

Из них четверо нападавших и раненый адвокат Эдмонд Саакян, личность которого также подтвердил г-н Грозь.

Нападавшие приехали в больницу на машине одного из них.

Саакяна и Иващука доставил в больницу брат г-а Саакяна. Максим Иващук скончался в больнице от полученных ранений.

Олег Грозь также отметил, что следствие интересуют еще по меньшей мере три человека, они пока не объявлены в розыск. Но общее количество участников конфликта пока не установлено.

С места происшествия изъяты автомат Калашникова и пистолеты.

Следственные действия продолжаются. Обстоятельства выясняются.

Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Ранее Иван Варченко, советник министра внутренних дел, уточнил в эфире телеканала "112 Украина", что открыто уголовное производство по статье убийство более чем одного человека, совершенное общественно-опасным способом.