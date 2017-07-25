Кремль: поставки американского оружия Украине обострят конфликт

Копірайт зображення ПРЕСС-ЦЕНТР ШТАБА АТО Image caption В Вашингтоне активно обсуждают возможность поставок вооружения украинским вооруженным силам, заявил новый спецпредставитель Вашингтона по ситуации на Украине Курт Волкер (в центре)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Вашингтоном оружия Украине могут привести к обострению конфликта на юго-востоке страны.

Накануне специальный представитель Госдепартамента США по разрешению конфликта в Украине Курт Волкер сказал, что Вашингтон рассматривает возможность поставок украинской армии, в частности, противотанкового оружия.

"Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - сказал Песков в ответ на вопрос ВВС.

Накануне Курт Волкер, в июле назначенный на пост спецпредставителя США по ситуации в Украине, сказал, что в Вашингтоне активно обсуждают возможность поставки вооружений украинским военным, добавив, что не считает подобные меры провокативными.

"Защитные вооружения - такие, которые позволят Украине защищаться и, например, выводить из строя танки, на самом деле помогут изменить планы России", - заявил Волкнер в интервью ВВС.

"Я не делаю прогнозов относительно наших намерений. Это предмет дальнейшего обсуждения, решений не принято, но я думаю, что доводы о том, что это может спровоцировать Россию или обнадежит украинскую сторону, выворачивают всю ситуацию наизнанку", - добавил представитель США.

21 июля Госдепартамент США сообщил, что Волкер отправился на восток Украины для встречи с "пострадавшими от российской агрессии" и обсуждения важности обеспечения безопасности для всех украинцев.

23 июня Волкер посетил несколько населенных пунктов в охваченных конфликтом регионах Украины. Представитель госдепартамента дал пресс-конференцию в Краматорске и вместе с послом США в Украине Мари Йованович посетил село Авдеевка.

"Это не замороженный конфликт, это горячая война. Это кризис, который требует безотлагательного внимания, который необходимо решить как можно скорее", - прокомментировал Волкер происходящее в зоне конфликта на пресс-конференции в Краматорске в субботу.

В воскресенье глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия перебросила к границе с Украиной дивизии, "предназначенные для ведения быстрых наступательных действий". Кроме того Россия продолжает усиливать группировку в Южном военном округе со столицей в Ростове-на-Дону.

В начале июля газета "Коммерсант" сообщила, что в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа были назначены офицеры, которые ранее обвинялись украинскими спецслужбами в участии в боях на юго-востоке Украины.