Глава пограничной службы подал в отставку

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Назаренко потерял сознание на встрече президентов Украины и Беларуси

Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко подал в отставку, а президент удовлетворил его заявление, сообщил ВВС Украина спикер службы Олег Слободян.

"Да, информация о заявлении об отставке и его удовлетворении соответствует действительности", - заявил г-н Слободян ВВС Украина.

21 июля во время встречи президентов Украины и Беларуси глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко потерял сознание.

После чего его вынесли из зала и доставили в больницу.

Тогда в ГПСУ заявили о гипертоническом кризе и переутомлении 61-летнего руководителя службы.

По данным СМИ, уже сегодня президент Украины может назначить нового руководителя ведомства.