Глава пограничной службы подал в отставку
Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко подал в отставку, а президент удовлетворил его заявление, сообщил ВВС Украина спикер службы Олег Слободян.
"Да, информация о заявлении об отставке и его удовлетворении соответствует действительности", - заявил г-н Слободян ВВС Украина.
21 июля во время встречи президентов Украины и Беларуси глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко потерял сознание.
После чего его вынесли из зала и доставили в больницу.
Тогда в ГПСУ заявили о гипертоническом кризе и переутомлении 61-летнего руководителя службы.
По данным СМИ, уже сегодня президент Украины может назначить нового руководителя ведомства.