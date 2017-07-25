Тренировку с Кличко продали за 150 тысяч грн

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Спортивную тренировку с чемпионом мира и мэром Киева Виталием Кличко продали на благотворительном аукционе ProZorro 150 тысяч грн.

Аукцион за право тренировки с Кличко стартовал во вторник, 25 июля, в 11:00 с цены 1 тысяча грн и проходил в три раунда. В нем приняли участие 8 человек.

Самая высокая ставка, по которой определился победитель, составляла 150 тысяч грн. Победителем стал киевский застройщик Михаил Булыгин.

"Виталий Кличко стал нашим самым дорогим благотворительным лотом", - написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в Facebook.

Все средства от аукциона пойдут на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

"Я рад, что в аукционе на ProZorro определился победитель, с которым я с удовольствием поделюсь секретами спортивной тренировки. Уверен, это будет интересно и полезно. И не только для того, кто будет тренироваться, - ведь эти 150 тысяч грн пойдут на благотворительность", - заявил Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

По условиям аукциона, тренировка должна состояться в течение следующего месяца со дня торгов. Виталий Кличко завершил карьеру боксера в 2012 году.

Копірайт зображення unian Image caption Кличко за свою карьеру завоевал 45 побед

На предыдущих благотворительных торгах со стартовой ценой 100 грн завтрак с Нефедовым купили за 6,667 тысяч грн, а поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Натальей Бойко - за 9 тысяч грн.

Завтрак с заместителем министра внутренних дел Анастасией Деевой купили за 10 тысяч грн.

Благотворительный фонд им. Святого Луки совместно с ProZorro основал аукцион "Месяц доброты", на котором можно купить встречу со "звездой". На собранные деньги планируют закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детских операционных и реанимационных отделений Института нейрохирургии (Киев).