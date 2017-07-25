Фейгин получил адвокатский статус в Украине

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Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает в России интересы арестованного украинского журналиста Романа Сущенко, получил удостоверение адвоката Украины. Об этом он сообщил на Facebook.

"Получил удостоверение. Теперь у меня адвокатский статус в Украине", - написал Фейгин.

Он также обнародовал фото своего удостоверения, дата выдачи которого 17 мая 2017 года.

Журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Его обвиняют в "шпионаже". Российские спецслужбы заявляют, что Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины.