Президент представил нового руководителя Госпогранслужбы

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Петр Цигикал

Петр Порошенко представил нового руководителя Государственной пограничной службы Петра Цигикала, который до этого был директором департамента оперативной деятельности.

Ранее президент уволил руководителя службы Виктора Назаренко по его собственному рапорту.

Рапорт г-н Назаренко аргументировал состоянием здоровья.

61-летний Виктор Назаренко потерял сознание во время встречи президентов Украины и Беларуси 21 июля.

Глава пограничной службы подал в отставку

После инцидента его вынесли из зала и доставили в больницу.

Тогда в ГПСУ заявили о гипертоническом кризе и переутомлении 61-летнего руководителя службы.

Президент присвоил Виктору Назаренко звание генерала армии и назначил его своим советником.

Новый руководитель

52-летний Петр Цигикал возглавлял департамент оперативной деятельности.

В 2015 году президент вручил г-ну Цигикалу генеральские погоны, отметив, что он является участником боевых действий на Донбассе.

Сейчас он имеет звание генерал-лейтенанта.

Г-н Цигикал женат, имеет двух дочерей.

Согласно декларации чиновника, семья владеет двумя автомобилями: Toyota Sienna 2011 года и BMW X5 2012 выпуска.

Семья не имеет недвижимости, а на счетах задекларировано почти полмиллиона гривен.