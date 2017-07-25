Завтра в Украине ожидаются грозы
- 25 июля 2017
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Укргидрометцентр прогнозирует на завтра грозы, шквалы и сильные дожди в отдельных областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 25 июля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
26 июля на западе, юге и в центре Украины прогнозируют сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.