Завтра в Украине ожидаются грозы

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Укргидрометцентр прогнозирует на завтра грозы, шквалы и сильные дожди в отдельных областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 25 июля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

26 июля на западе, юге и в центре Украины прогнозируют сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.