За сутки на Донбассе было 22 обстрела - штаб АТО

Копірайт зображення facebook.com/pg/ato.news Image caption Красногоровка: последствия обстрела. Май 2017

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие. Украинские военные стреляли в ответ, сообщили в штабе АТО.

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В опасных ситуациях украинские военные открывали огонь, в результате чего, как отмечают в штабе, обстрелы были краткосрочными.

Ситуация на Донбассе в конце прошлых суток, по данным штаба АТО, была "стабильно контролируемой, без тенденции к обострению".

Так, с 18 часов и до полуночи наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов украинские укрепления вблизи Станицы Луганской, Троицкого и Крымского.

На донецком направлении в конце суток боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. Из гранатометов - по Луганскому и Каменке. Около полуночи выпустили 19 мин калибра 82 мм возле поселка Пески.

На мариупольском направлении из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.