Из-за пожаров во Франции за ночь эвакуировали 10 тысяч человек

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Из-за сильных пожаров на юге Франции за одну ночь эвакуировали 10 тысяч человек, сообщили чиновники.

Пожарные тушат огонь у муниципалитета Борм-ле-Мимоза во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурное побережье.

Ранее Франция обратилась к своим соседям в ЕС с просьбой помочь тушить пожары.

На побережье Средиземного моря и на острове Корсика выгорело около 4 тысяч гектаров земли.

Как сообщил сотрудник пожарной охраны, людей пришлось эвакуировать из-за того, что огонь продвигался дальше.

"Это область, которая вдвое или втрое увеличивает свое население летом", - добавил чиновник.

Один из самых мощных пожаров бушует около популярного курорта Сен-Тропе.

На острове Корсика эвакуировали сотни домов.

Пламя пытаются потушить более 4000 спасателей и военных.

По сообщению чиновников, по меньшей мере 12 пожарных ранены, 15 полицейских отравились дымом.