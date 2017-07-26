Из-за пожаров во Франции за ночь эвакуировали 10 тысяч человек
Из-за сильных пожаров на юге Франции за одну ночь эвакуировали 10 тысяч человек, сообщили чиновники.
Пожарные тушат огонь у муниципалитета Борм-ле-Мимоза во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурное побережье.
Ранее Франция обратилась к своим соседям в ЕС с просьбой помочь тушить пожары.
На побережье Средиземного моря и на острове Корсика выгорело около 4 тысяч гектаров земли.
Как сообщил сотрудник пожарной охраны, людей пришлось эвакуировать из-за того, что огонь продвигался дальше.
"Это область, которая вдвое или втрое увеличивает свое население летом", - добавил чиновник.
Один из самых мощных пожаров бушует около популярного курорта Сен-Тропе.
На острове Корсика эвакуировали сотни домов.
Пламя пытаются потушить более 4000 спасателей и военных.
По сообщению чиновников, по меньшей мере 12 пожарных ранены, 15 полицейских отравились дымом.