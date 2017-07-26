Омелян: МАУ подала в суд на министерство и на Ryanair

Копірайт зображення UNIAN

Авиакомпания МАУ подала в суд на министерство инфраструктуры, авиакомпанию Ryanair и аэропорт "Львов". Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook, где обнародовал, по его словам, документы судебных исков.

"... вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: 1. Отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова. 2. Запретить Министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного входа Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены, чем нанесла себе ущерб, и просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "убытков", - написал министр.

Как говорится из документов, обнародованных министром, МАУ считает, что Ryanair получил противоправные льготы в Украине и привилегированное положение, из-за чего МАУ "была вынуждена снизить стоимость авиаперевозок", что привело к убыткам.

"Мой ответ один: наши олигархи не жизнеспособны в рыночных условиях и боятся любых даже намеков на свободную конкуренцию", - заявил министр Омелян. Он отметил, что МАУ "используют все возможности, чтобы заблокировать вход лоукоста в государство и дать возможность летать украинцам в десятки раз дешевле".

МАУ ранее отрицала обвинения в препятствовании выхода Ryanair на украинский рынок. ВВС Украина пытается получить комментарий от авиакомпании по искам.

Копірайт зображення Getty Images

Не вышли на рынок

Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей "Борисполя" в лоббизме интересов одного перевозчика - МАУ, из-за которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвиняет в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

В ответ г-н Рябикин заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Сейчас пострадали пассажиры, которые еще с марта покупали билеты на рейсы Ryanair. Они должны были начаться с сентября из аэропортов Львова и Киева.

Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны были быть в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.