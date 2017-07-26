Порошенко о решении США по санкциям: цена агрессии должна расти
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение палаты представителей конгресса США о введении новых санкций в отношении России.
"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!", - написал президент в Facebook.
25 июля Палата представителей конгресса США подавляющим большинством одобрила законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций", важное место в котором отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против России.