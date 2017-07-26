Заканчивается регистрация заявлений абитуриентов - Минобразования

В среду заканчивается регистрация заявлений абитуриентов для получения степени бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время абитуриенты зарегистрировали 159 тысяч электронных кабинетов, через которые подали более 1,43 млн электронных заявлений.

В целом на все образовательно-квалификационные уровни подали 1 656 625 заявлений.

Также поступающие могут проверить статус поданных заявлений и корректность данных в своих электронных кабинетах

Приемные комиссии обработают заявления, которые будут поступать в течение дня, до 18 часов 27 июля.

В этом году каждый абитуриент может подать девять заявлений на четыре специальности.

Формирование рейтингового списка абитуриентов по результатам ВНО продлится до 1 августа.

Зачисление на бюджет - до 7 августа, на контракт - до 30 сентября.