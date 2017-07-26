33% украинцев готовы навсегда покинуть Украину - опрос

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Треть жителей Украины (33%) при случае готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на постоянное место жительства, тогда как 56% украинцев к такому шагу не готовы. Таковы данные социологического опроса компании Research & Branding Group.

Основными причинами возможной эмиграции жители Украины назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%), вооруженный конфликт (22%) и экономические проблемы в стране (18%), говорится в опросе.

Треть украинцев (33%) отметили, что никакие обстоятельства не могут их заставить навсегда покинуть страну.

В компании отмечают, что за последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились.

Опрос проводился в период 15-24 июня 2017 года по общеукраинской выборке (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя). Всего в опросе участвовали 1800 человек.