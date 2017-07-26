В Великобритании запретят дизельные и бензиновые авто

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В Великобритании с 2040 года будут запрещены новые бензиновые и дизельные авто, а также грузовики. Так в стране будут бороться с загрязнением окружающей среды. Это решение должно огласить правительство.

Министры также представят фонд в размере 255 млн фунтов, которые должны пойти на решение проблем от выбросов дизельных авто.

Позже правительство обнародует определенную судом стратегию чистого воздуха.

Суды приказали правительству выработать новые планы борьбы с незаконными уровнями вредных выбросов двуокиси азота.

Судьи согласились с участниками кампании по охране окружающей среды, что предварительные планы правительства были недостаточными для уменьшения загрязнения окружающей среды.

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Мероприятия могут включать модернизацию автомобилей, чтобы сделать их более чистыми, изменения при проектировании дорог, изменение работы светофоров, чтобы сделать выбросы более равномерными.

Подобные планы недавно объявила Франция, где также планируют отказаться от дизельных и бензиновых авто с 2014 года.

Концерн BMW анонсировал, что полная электрическая версия автомобиля Mini будет построена в Оксфорде в 2019 году. Производитель автомобилей Volvo заявил, что новые модели автомобилей будут иметь электродвигатели с этого же года.

Считается, что с загрязнением атмосферы связаны примерно 40 тысяч преждевременных смертей в Великобритании в год. Также транспорт способствует выбросам парниковых газов.

Традиционные транспортные средства на ископаемом топливе до сих пор составляют около 95% европейского рынка.

Представитель правительства заявил, что плохое качество воздуха является "самым большим экологическим риском" для здоровья британцев.

Экологическая юридическая компания ClientEarth приветствовала данные меры, но там отметили, что хотели бы видеть более подробную информацию.