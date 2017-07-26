Умерла вдова Фрэнка Синатры

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Вдова известного американского актера и певца Фрэнка Синатры, Барбара, умерла в возрасте 90 лет.

Директор Детского центра Барбары Синатры Джон Торезен рассказал, что она умерла от естественных причин.

Он добавил, что это произошло в ее доме в городе Ранчо Мираж в Калифорнии среди ее родных и близких.

Бывшая модель и танцовщица из Лос-Анджелеса занималась защитой детей, пострадавших от физического, сексуального и психологического насилия.

Этот детский центр Фрэнк и Барбара Синатры основали в Ранчо Мираж, что вблизи Палм-Спрингс, в 1986 году.

Барбара вышла замуж за Фрэнка в 1976 году. Это было ее третье замужество. Вместе пара прожила 22 года, до смерти Фрэнка Синатры в возрасте 82 лет.