Суд разрешил задержать экс-мэра Киева Черновецкого

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Следователи Генеральной прокуратуры получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"25.07.2017 следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в Facebook.

Г-жа Сарган также напомнила, что управление по расследованию преступлений занимается уголовным производством по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение неизвестно, получено разрешение суда на его задержание", - написала г-жа Сарган.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Леонид Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год.