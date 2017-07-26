В Японии женщина уничтожила коллекцию скрипок экс-супруга на $1 млн

В Японии арестовали женщину, учничтожившую коллекцию скрипок бывшего мужа стоимостью в 950 тысяч долларов.

По сообщению полиции, 34-летняя женщина ворвалась в квартиру мужа в Нагое и уничтожила инструменты.

Инцидент произошел еще в 2014 году в разгар их развода, но злоумышленницу арестовали только сейчас.

Ее бывший 62-летний муж был и производителем скрипок, и владельцем коллекции инструментов.

Самый ценный инструмент из коллекции - итальянская скрипка стоимостью почти 450 тысяч долларов.

По сообщению японского агентства Kyodo, эта женщина - китаянка, и арестовали ее во вторник по возвращении из Китая в Токио.