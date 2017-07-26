Долг перед Россией: исполнение решения суда приостановили до апелляции - Киев
Суд в Лондоне удовлетворил одно из требований Украины по делу о долге перед Россией, сообщает пресс-служба министерства финансов.
Исполнение судебного решения приостановили до завершения апелляции, которую подал Киев.
В марте суд отклонил аргументы Киева по этому делу.
В то же время судья разрешил Украине обжаловать это решение.
• Суд отверг аргументы Украины по делу о долге России
Английский Апелляционный суд рассмотрит апелляцию Киева в январе 2018 года, говорят в Минфине.
Откуда взялся долг?
17 декабря 2013 года, когда в Киеве шли протесты против решения властей не подписывать ассоциацию с ЕС, президент Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России.
3-миллиардный кредит стал первым траншем из этого займа.
Согласно договору, предоставление финансов не было прямым: Украина выпустила под российский займ еврооблигации.
Также стороны договорились, что все споры будут решаться по британскому праву.
В феврале 2014 года Виктор Янукович бежал из Украины в Россию.
Срок погашения евробондов, владельцем которых была Россия, истек в декабре 2015 года.
Украинское правительство ввело мораторий на выплату этого долга, и в начале 2016 года Россия обратилась в суд.
Москва добивается не только возврата самого долга, но и процентов по нему, которые российское министерство финансов оценивает в 75 млн долларов за прошлый год.