Долг перед Россией: исполнение решения суда приостановили до апелляции - Киев

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр финансов Александр Данилюк

Суд в Лондоне удовлетворил одно из требований Украины по делу о долге перед Россией, сообщает пресс-служба министерства финансов.

Исполнение судебного решения приостановили до завершения апелляции, которую подал Киев.

В марте суд отклонил аргументы Киева по этому делу.

В то же время судья разрешил Украине обжаловать это решение.

• Суд отверг аргументы Украины по делу о долге России

Английский Апелляционный суд рассмотрит апелляцию Киева в январе 2018 года, говорят в Минфине.

Откуда взялся долг?

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17 декабря 2013 года, когда в Киеве шли протесты против решения властей не подписывать ассоциацию с ЕС, президент Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России.

3-миллиардный кредит стал первым траншем из этого займа.

Согласно договору, предоставление финансов не было прямым: Украина выпустила под российский займ еврооблигации.

Также стороны договорились, что все споры будут решаться по британскому праву.

В феврале 2014 года Виктор Янукович бежал из Украины в Россию.

Срок погашения евробондов, владельцем которых была Россия, истек в декабре 2015 года.

Украинское правительство ввело мораторий на выплату этого долга, и в начале 2016 года Россия обратилась в суд.

Москва добивается не только возврата самого долга, но и процентов по нему, которые российское министерство финансов оценивает в 75 млн долларов за прошлый год.