СБУ выслала из Украины российскую журналистку

Копірайт зображення UNIAN

Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ российскую журналистку Марию Князеву, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24". Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В сообщении говорится, что россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти и силовых структур.

Эти данные она использовала для "тенденциозного освещения ситуации в Украине", добавили в СБУ.

"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князеву принудительно вернули на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Ранее Украина уже депортировала сотрудников российского телеканала LifeNews и "Первого канала".