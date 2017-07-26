НАБУ объявило подозрение экс-чиновнику ГПУ Дмитрию Сусу

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Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Об этом сообщили в НАБУ.

В ведомстве не назвали фамилию должностного лица, однако руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что это Дмитрий Сус.

"Вчера был задержан, сегодня было объявлено подозрение бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию отдельных производств в сфере экономики Дмитрию Сусу. Следствие сейчас продолжается", - сказал г-н Холодницкий на брифинге.

По словам руководителя САП, в среду или в четверг Сусу изберут меру пресечения.

В НАБУ уточнили, что Дмитрия Суса подозревают в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию о доходах, сообщили в ведомстве.

Детективы НАБУ задержали Дмитрия Суса 25 июля в аэропорту "Борисполь".

В ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко удовлетворил заявление Суса о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Генпрокурор также вынес выговор Дмитрию Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7. Г-н Сус тогда сказал, что авто принадлежит бабушке.