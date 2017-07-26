Трамп: трансгендеры не могут служить в армии

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что трансгендерные люди не могут служить в армии в "ни в каком качестве".

Он написал в Twitter, что посоветовался по этому поводу с военными экспертами и сослался на "огромные медицинские расходы".

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Администрация Барака Обамы в прошлом году разрешила трансгендерам открыто служить в вооруженных силах.

Но в начале месяца министр обороны Джеймс Маттис согласился на шесть месяцев отложить призыв трансгендеров в армию.

По подсчетам Rand Corporation, среди 1,2 млн действующих военных 2450 могут быть трансгендерами.