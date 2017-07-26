Украина прекратила электроснабжение "ДНР"

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С 26 июля компания "Укрэнерго" полностью прекратила подачу электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Территория ОРДЛО сегодня не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - написал он в Facebook.

"Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, других производителей на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, проводимыми по линиям, не входящим в список межгосударственных, подача по ним не ведется в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", - написал Всеволод Ковальчук.

В "министерстве угля и энергетики" так называемой "ДНР" заявили, что "самопровозглашенная республика не зависит от Украины в вопросах электроэнергии, и прекращение поставок электроэнергии не отразится на потребителях".

25 апреля Украина остановила подачу электроэнергии на территорию самопровозглашенной "ЛНР" из-за неуплаты за поставленную электроэнергию.