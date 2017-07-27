Один военный получил ранение в АТО
За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 17 обстрелов, один военный получил ранение. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.
На донецком направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.
На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали районы Водяного и Марьинки.
Из стрелкового оружия сепаратисты обстреляли позиции сил АТО в Золотом и Станице Луганской, что на луганском направлении. А из вооружения БМП били по Новозвановке.
Штаб также сообщает, что за прошедшие сутки военные зафиксировали полеты четырех беспилотников сепаратистов.
Актуальной информации с другой стороны пока нет.