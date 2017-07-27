Какие улицы Киева перекрыли в связи с Крестным Ходом?

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В четверг, 27 июля, в центре Киева на некоторых улицах ограничат движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий к годовщине крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА

.По сообщению, ограничение будет действовать с 11:00 до 16:30 на:

- ул. Трехсвятительской (на участке от Михайловской до Европейской площади);

- Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади);

- Парковой дороге (от Аллеи Героев Крут до ул. М. Грушевского);

- ул. М. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской площади);

- ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади). При этом движение по Крещатику от ул. Михайловской в ​​направлении Бессарабской площади будет открыто.

На время ограничения движения изменили и работу маршрутов пассажирского транспорта, добавили в КГГА.

Массовые мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси 27 и 28 июля анонсировали украинские православные церкви Киевского и Московского патриархатов.