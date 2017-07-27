Парламентарий Малайзии: отказ мужу в сексе - это насилие

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Заявление члена парламента Малайзии о том, что отказ жены в сексе своему мужу - это разновидность "психологического и эмоционального насилия", спровоцировало горячие дискуссии в обществе.

Че Мухаммед Зулкифлай Юсон из правящей коалиции заявил, что мужчины "страдают больше от эмоционального, чем от физического насилия".

"Несмотря на то, что мужчины физически сильнее женщин, порой жены причиняют более сильную боль своим мужьям", - сказал он.

"Они оскорбляют своих мужей и отказывают им в сексе. Все это разновидности психологического и эмоционального насилия", - отметил парламентарий во время дискуссий об изменениях в законодательство относительно домашнего насилия.

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В Малайзии обсуждают внесении изменений в действующие законы против домашнего насилия.

Политики и активисты надеются, что новое законодательство лучше защитит жертв домашнего насилия.

Большинство населения Малайзии - мусульмане. Мужчинам здесь разрешено иметь до четырех жен, если это разрешает Шариатский суд.

В своей речи в парламенте г-н Че также отметил, что когда жена запрещает мужу жениться еще на одной женщине, это также может рассматриваться как насилие.

Многие пользователи соцсетей в ответ раскритиковали "примитивный менталитет" парламентария.