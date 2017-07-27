Администрация президента подтвердила лишение гражданства Саакашвили‎

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Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Михеила Саакашвили. Эту информацию BBC Украина подтвердили в пресс-службе Администрации президента (АП).

"Согласно законодательству о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - отметили в АП.

Принять решение о прекращении гражданства г-на Саакашвили президенту рекомендовала комиссия по вопросам гражданства.

По данным пресс-службы АП, основанием для этого стали "убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение гражданства Саакашвили, приведенные Государственной миграционной службой.

Реакция Саакашвили

Михеил Саакашвили заявил, что будет добиваться законного права вернуться в Украину и вернется. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

"Сейчас меня хотят его лишить. У них не получится", - сказал он.

Г-н Саакашвили заверил, что вернется в Украину и заметил: "Сейчас меня пытаются заставить получить статус беженца. Этого не будет".

Экс-губернатор Одесской области также отметил, что с тех пор как он получил украинское гражданство, ни одно новое дело в Грузии против него не было открыто.

"А те, что были открыты, ни одна страна в мире не признает, и Украина тоже отказалась их признавать раньше", - отметил политик.

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Указ президента

В среду Государственная миграционная служба сообщила, что президент издал указ о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Во вторник г-н Саакашвили сообщал в Facebook, что находится в США.

В "Движении новых сил", которое возглавляет политик, заявили, что лишение гражданства - это "операция... заранее спланированная властью, которая проводится именно в тот момент, когда Михеила нет в стране".‎‎

В сообщении миграционной службы сказано, что она обработала полученные от грузинской стороны материалы, которые касаются политика. После этого их направили комиссии по вопросам гражданства при президенте.

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"Новые обстоятельства" от грузинской прокуратуры

По Конституции, решение о лишении гражданства принимает глава государства. В ГМС отметили, что среди оснований лишения гражданства - получение лицом гражданства "в результате обмана, сознательного предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов".‎‎

Как написал на своей странице в Facebook внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко, генпрокуратура Грузии передала Киеву факты, которые "Саакашвили умышленно скрыл" при принятии украинского гражданства.

Г-н Геращенко подтвердил, что бывшего губернатора Одесской области лишили украинского паспорта.

В то же время в политсиле Саакашвили назвали неправдой "новые обстоятельства", которые генпрокуратура Грузии якобы передала украинской стороне. Там настаивают, что у г-на Саакашвили только одно гражданство - украинское.

Порошенко предоставил Михеилу Саакашвили украинское гражданство 30 мая 2015 года. Политик возглавил администрацию Одесской области, но в ноябре подал в отставку. Впоследствии он основал партию "Движение новых сил".

Михеил Саакашвили был президентом Грузии с 2008 по 2013 год. На родине в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

По мнению депутата Сергея Лещенко, лишение гражданства может помешать Саакашвили вернуться в Украину.

Он "физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе после прилета и первым рейсом экстрадируют в Грузию", - написал Лещенко в Facebook.‎‎