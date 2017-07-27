В центре Днепра взорвался автомобиль

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коло 10:00 утра в четверг на одной из центральных улиц Днепра взорвался автомобиль. Об этом сообщила Нацполиция Днепропетровской области на странице в Facebook.

За рулем автомобиля находилась 27-летняя женщина. Она не смогла выбраться из автомобиля, сообщила в эфире телеканала "112 Украина" Ольга Кузнецова, заместитель начальника отдела коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

По ее словам, пострадавшую госпитализировали. У нее закрытая черепно-мозговая травма, осколок в левой стопе и рваная рана на подбородке, сообщила г-жа Кузнецова.

Взрыв произошел на выезде со двора на проспект.

Ольга Кузнецова заявила, что никто из прохожих от взрыва не пострадал.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. На месте работают взрывотехники.