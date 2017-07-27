В Киеве проходит Крестный ход УПЦ МП

В четверг в Киеве проходит Крестный ход Украинской православной церкви (Московского патриархата), посвященный Дню крещения Руси.

В нем участвуют несколько тысяч верующих.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, в торжественных мероприятиях также принимают участие депутаты от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, Юрий Бойко и Вадим Новинский.

В 13:00 на Владимирской горке начался молебен, который проводит предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий.

Далее ход пойдет в Киево-Печерскую лавру.

Во время Крестного хода запланированы остановка на улице Грушевского (около мемориала активистам Майдана) и заупокойная молитва о погибших в протестах зимой 2014 года.

По окончании Крестного хода в Киево-Печерской лавре пройдет всенощное бдение.

Порядок во время мероприятия охраняют несколько сотен правоохранителей.

Мероприятия ко Дню крещения Руси запланированы и в других христианских конфессиях.

В четверг всенощное бдение состоится также во Владимирском кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата. На следующий день там проведут божественную литургию, после чего состоится Крестный ход к памятнику князю Владимиру Великому.

Глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав призвал верующих 28 июля "прийти в наши храмы и по обычаю вспомнить те обещания, которые мы через уста наших крестных родителей дали в день нашего крещения".