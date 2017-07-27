Мадонна заявила об ущербе от "вмешательства в частную жизнь"

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Мадонна и ее усыновленные дочери-близнецы пострадали от Associated Newspapers из-за "серьезного вмешательства в частную жизнь".

Певица удочерила четырехлетних близнецов Стеллу и Эстер в феврале.

Тогда она попросила СМИ "уважать приватность в этот переходный период".

Мадонна подала иск в Высокий суд Лондона из-за статьи в MailOnline, которая доставила ей "значительные личные переживания", сказала адвокат певицы.

В статье обнародовали имена девочек, их расу и возраст, а также информацию о том, что они жили в приюте в Малави и что именно их решила удочерить Мадонна.

"Издание MailOnline опубликовало эту информацию в то время, как мог бы оценить журналист, когда Мадонна не могла защитить девочек", - сказала адвокат Дженни Афия, обращаясь к судье.

"Их действия, по мнению Мадонны, могли навредить целостности и результату процесса усыновления, который имел судьбоносное значение как для девочек, так и для Мадонны и ее семьи", - сказала адвокат.

По ее словам, Мадонна планирует пожертвовать средства от возмещения морального ущерба Институту детской хирургии Мерси Джеймса в Малави.

"Она довольна, что от этой ситуации может быть хотя бы какая-то польза", - сказала Афия.