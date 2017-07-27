Киевгаз назвал вероятные причины взрыва в киевской многоэтажке

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Взрыв в доме по улице Бурмистенко, 12 в Киеве мог вызвать посторонний газовый баллон, взрывчатка, или попытка жительницы совершить самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Киевгаз".

"Наиболее вероятной является одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; либо жительница квартиры могла совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

После осмотра газового оборудования в квартире представители компании установили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.

"Важно понимать, что взрывоопасную смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15 процентов по объему в смеси с воздухом", - говорится в сообщении.

Чтобы создать взрывоопасную концентрацию в квартире, необходимо как минимум 4 часа наполнять помещение газом, используя для этого все газовые конфорки и духовку, рассказали в компании.

В "Киевгазе" отметили, что в квартире, ставшей эпицентром ЧП, были деревянные окна, которые не способны обеспечить полную герметичность, что почти исключает вероятность взрыва.

26 июля в Киеве в 9-этажке произошел взрыв, в результате чего погибла пожилая женщина.