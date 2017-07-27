В районе Водяного погиб военный - штаб АТО

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В результате обстрела украинских позиций со стороны боевиков в районе Водяного погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 27 июля, около 08:00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТУ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушали режим перемирия в зоне проведения АТО, один украинский военный получил ранение.

Один военный получил ранение в АТО