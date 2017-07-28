В Германии отзывают 22 тысячи Porsche

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Министр транспорта Германии объявил, что отзывают 22 тысячи автомобилей Porsche из-за установленного в них нелегального программного обеспечения для контроля выбросов.

По словам чиновника, расходы за отзыв 3-литровых авто Cayenne понесет сам производитель машин.

Об отзыве авто объявили вскоре после того, как Volkswagen, концерн в состав которого входит и Porsche, заявил, что переобородует еще миллион своих дизельных авто в Германии.

В 2015 году компания Volkswagen признала, что ее дизельные машины были оборудованы прибором для подделки тестирования выбросов.

Секретный режим

Первые обвинения в адрес Porsche появились в прошлом месяце в журнале Der Spiegel.

Журналисты ссылались на источник, утверждая, что в Porsche Cayenne есть специальный "режим разогрева", истинная цель существования которого - помочь автомобилю удовлетворить законодательные требования по выбросам. Если же машина выезжает на сложный участок дороги, этот режим отключается и выбросы увеличиваются.

"Нет объяснения тому, почему это оборудование оказалось в автомобилях", - заявил министр транспорта Германии Александр Добриндт в четверг.

Он также выразил надежду, что Porsche имеет достаточно ресурсов, чтобы заменить оборудование в соответствии с требованиями закона.

Между тем, Volkswagen предлагает переоборудовать 4 млн автомобилей, что позволит существенно уменьшить их выбросы.

На прошлой неделе подразделение этого концерна Audi заявило, что бесплатно улучшит программное обеспечение на 850 тысячах дизельных авто в Европе.