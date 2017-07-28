Сутки в АТО: один военный погиб, пятеро ранены

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За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие в зоне АТО, в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

С 18 часов 27 июля и до полуночи боевики стреляли вдоль всей линии разграничения.

На луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики стреляли по позициям ВСУ в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной применяли минометы калибра 120 и 82 мм, а Троицкое обстреливали из вооружения БМП.

На мариупольском направлении стреляли в районе Павлополя, Водяного, Талаковки.

Около 20:00 полтора часа из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские укрепления вблизи Авдеевки, что на донецком направлении.

В свою очередь силы АТО 12 раз открывали огонь.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.