Сенат США поддержал санкции против России

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption В теории Трамп может наложить на закон вето, но на практике его подпись под документом почти гарантирована

Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против внешнеполитических врагов США - России, Ирана и КНДР, - несмотря на возражения со стороны Белого дома.

За законопроект проголосовало 98 сенаторов, против - всего два.

Палата представителей одобрила законопроект в начале недели, также подавляющим большинством голосов. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.

В теории Трамп, который искал возможности сблизиться с Москвой, может наложить вето на законопроект, однако тогда он фактически вступит в открытый конфликт с парламентом.

Кроме того, учитывая результаты голосования в обеих палатах, конгресс может легко преодолеть президентское вето, так как за это должны будут проголосовать лишь две трети конгрессменов.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например, за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.

Кроме того, в разделе о помощи в обеспечении энергетической безопасности Украины прямо упоминается необходимость, с точки зрения американских конгрессменов, противодействовать строительству газопровода "Северный поток- 2" из России по дну Балтийского моря в Германию.

Именно поэтому принятый законопроект очень обеспокоил Евросоюз, и несколько европейских лидеров уже выступили с критикой этого документа.