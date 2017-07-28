В Барселоне в аварии поезда пострадали 48 человек

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По меньшей мере 48 человек травмированы, пятеро из них - серьезно, в результате столкновения поезда с буфером платформы на вокзале испанского города Барселона, сообщили чиновники.

Инцидент произошел в утренние часы на станции "Франкия" в центре города.

На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что поезд врезался в буфер, у него смята передняя часть, вокруг лежат обломки корпуса.

По сообщению, поезд не остановился, когда подъезжал к платформе и въехал в ее буфер.

По меньшей мере 18 человек доставили в больницу, сообщили в неотложной помощи Барселоны.