Матери Клыха и Агеева обратились к российской и украинской властям

Копірайт зображення UNIAN Image caption Тамара Клых

Матери россиянина Виктора Агеева и украинца Станислава Клыха записали совместное видеообращение, в котором попросили власти России и Украины освободить их сыновей. Видео опубликовала российская "Новая газета".

"Я хочу, чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наша украинская власть, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать - наших детей вернуть домой, помиловать их и прекратить войну", - обратилась Тамара Клых.

"Вот это горе, оно сейчас объединяет наши материнские сердца. И мы вместе! Мы обращаемся к вам еще раз: услышьте нас, пожалуйста, помогите в нашем горе и помогите всем народам России и Украины понять друг друга и быть снова вместе!" - добавила Светлана Агеева.

Image caption Светлана Агеева

Мать Станислава Клыха также рассказала, что уже больше года не видела своего сына и не знает о его судьбе в заключении.

Российский суд приговорил украинца Станислава Клыха к 20 годам заключения по обвинению в участии в чеченской войне. Его задержали во время визита в РФ летом 2014 года.

Все обвинения против себя Клых отрицает и заявляет о пытках в российской тюрьме.

Россиянин Виктор Агеев был задержан на Донбассе украинскими военными в конце июня 2017 года. Украинские власти обвиняют его в терроризме.

В первом после задержания интервью Виктор Агеев рассказал, что его отправили на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России в марте 2017 года.

В министерстве обороны России отрицают, что он - действующий российский военный.

В ведомстве заявили, что в мае 2016 года Агеева уволили в запас, а на контрактную службу он не поступал.