Суд арестовал имущество экс-министра Клименко на 6 млрд грн

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В рамках расследования против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко арестовали его имущество и имущество аффилированных с ним компаний на 6 млрд грн. Об этом написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Он также рассказал об общем ходе расследования "дела преступной организации" бывшего министра: "По промежуточным результатам, подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Александр Клименко".

"Под стражей остается 9 человек, еще 18 человек находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн", - отметил Юрий Луценко.

Он добавил, что, кроме имущества Александра Клименко, было также арестовано имущество других подозреваемых - на сумму в 900 млн грн.

21 апреля главная военная прокуратура ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра Александра Клименко в совершении уголовных преступлений, в частности, создании преступной организации, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В 2014 году генпрокуратура объявила ему подозрение в том, что экс-чиновник завладел государственным имуществом в особо крупных размерах.

В том же году тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что г-н Клименко причастен к финансированию сепаратистов на Донбассе.

Сам Александр Клименко все обвинения против себя отвергает. Сейчас он находится за пределами Украины.