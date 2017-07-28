В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

Копірайт зображення Getty Images

Генпрокуратура Узбекистана предъявила обвинение старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

"Г. Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса (168, 178, 182, 189, 228 и 243)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте узбекской генпрокуратуры.

"По ней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что обвинения г-же Каримовой выдвинули на основании показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, доказательств и выводов экспертиз.

Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков" и "необоснованного взимания" комиссий с абонентов операторов сотовой связи.

Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных лиц", незаконную продажу частот и участков.

Дочь Ислама Каримова, полагает следствие, выводила средства за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей. Общую сумму ущерба интересам государства и граждан по двум уголовным делам генпрокуратура оценила более чем в 3,7 трлн сум (54,3 млрд рублей).

По данным прокуроров, активы группировки были выявлены в 12 странах, в том числе в России. Как утверждает прокуратура, речь идет о пентхаусе в жилом комплексе "Камелот", "особняке в массиве "Рублевка" и восьми квартирах в Москве, а также о гостиничном комплексе, жилом доме и участке в Ялте.

Опальная дочь

Каримова регулярно появлялась на публике до 2013 года, участвовала в политической жизни страны и даже считалась возможной преемницей на посту главы государства, однако затем полностью исчезла из публичного пространства. За короткий срок закрылись связанные с дочерью президента Узбекистана благотворительные фонды, телеканалы и магазины. Сама Каримова жаловалась в соцсетях, что ее перестали допускать к отцу.

По словам ее родственников, с 2014 года Каримова фактически находилась под домашним арестом. В это же время стало известно о том, что власти США, Нидерландов, Швеции и Швейцарии начали масштабное разбирательство о выплате взяток на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Согласно материалам дела, МТС, VimpelСom и TeliaSonera платили за лицензии и частоты взятки человеку, который предположительно являлся родственником Ислама Каримова. Его имя не называлось, однако СМИ предположили, что речь идет именно о Гульнаре Каримовой. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Гульнара Каримова не была замечена на похоронах своего отца, о смерти которого было официально объявлено 2 сентября прошлого года. Через несколько месяцев после этого портал Центр-1 со ссылкой на неназванный источник в Службе национальной безопасности Узбекистана сообщил, что 44-летняя Гульнара была отравлена и скончалась 5 ноября, однако собеседники ВВС опровергли эти сведения.

В декабре 2016 года Узбекская служба ВВС поговорила с внуком покойного президента Узбекистана, сыном Гульнары Каримовой Исламом. Он рассказал, что его мать находится под неофициальным домашним арестом. "Ей не предъявили обвинений, ей не сказали, по какому делу, на какой срок, - утверждал Ислам Каримов.

По словам Ислама Каримова-младшего, любой человек, который приближается к дому, где содержится его мать, "сразу арестовывается и сразу упаковывается". Он также заявил, что Гульнару Каримову хотят "ликвидировать".