В Киеве прошел Крестный ход Киевского патриархата

Копірайт зображення Kyiv Police

В центре Киева прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата по случаю крещения Руси.

Участие в нем приняли верующие из разных регионов, священники, в частности военные капелланы, и участники АТО.

Они прошли по Владимирской улице, на которой полиция временно перекрыла движение, через Михайловскую площадь к памятнику князю Владимиру.

Участники шествия держали иконы и сине-желтые флаги.

У памятника князю Владимиру предстоятель УПЦ (КП) Филарет провел торжественный молебен.

После этого участники угостятся казацким кулешом на территории Михайловского монастыря.

Власть развернула в центре Киева несколько тысяч полицейских и военных. Информация о нарушениях порядка пока не поступала.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Перед Крестным ходом во Владимирском соборе отслужили литургию

Накануне в столице прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата.

В Киеве проходит Крестный ход УПЦ МП