Принц Уильям в последнюю рабочую смену помог раненой
Герцог Кембриджский в свой последний рабочий день пилотом воздушной "скорой" перевез в больницу тяжело раненую женщину.
Вечером в четверг ее сбил на дороге полицейский фургон.
Скорая воздушная помощь Восточной Англии (EAAA) доставила 50-летнюю пострадавшую на вертолете в больницу в Кембридже.
Герцог Кембриджский увольняется с работы пилота авиаскорой, чтобы выполнять больше королевских обязанностей вместо королевы и герцога Эдинбургского.
В момент инцидента полиция отрабатывала вызов по поводу пропажи женщины.
Больше в инциденте никто не пострадал.
Об этом случае сообщили Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на полицию.
Представитель скорой рассказал: "Команда EAAA, среди членов которой минувшей ночью был Уильям, вылетела на вызов на юге Норвича. ...Пациентке с серьезными травмами головы оказали первую помощь на месте и доставили в госпиталь Адденбрука".