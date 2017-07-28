Принц Уильям в последнюю рабочую смену помог раненой

Копірайт зображення Reuters Image caption Герцог Кембриджский увольняется с работы пилота скорой, чтобы выполнять больше обязанностей члена королевской семьи

Герцог Кембриджский в свой последний рабочий день пилотом воздушной "скорой" перевез в больницу тяжело раненую женщину.

Вечером в четверг ее сбил на дороге полицейский фургон.

Скорая воздушная помощь Восточной Англии (EAAA) доставила 50-летнюю пострадавшую на вертолете в больницу в Кембридже.

Герцог Кембриджский увольняется с работы пилота авиаскорой, чтобы выполнять больше королевских обязанностей вместо королевы и герцога Эдинбургского.

В момент инцидента полиция отрабатывала вызов по поводу пропажи женщины.

Больше в инциденте никто не пострадал.

Об этом случае сообщили Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на полицию.

Представитель скорой рассказал: "Команда EAAA, среди членов которой минувшей ночью был Уильям, вылетела на вызов на юге Норвича. ...Пациентке с серьезными травмами головы оказали первую помощь на месте и доставили в госпиталь Адденбрука".