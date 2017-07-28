В России подтвердили, что боевики удерживают журналиста Асеева

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники самопровозглашенной "ДНР"

Журналист Станислав Асеев находится на территории самопровозглашенной "ДНР", где против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в письме к председателю Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко.

"Журналиста Станислава Асеева арестовали и против него возбуждено уголовное дело, которое контролируется "Генеральной прокуратурой ДНР". После завершения последней встречи под эгидой ОБСЕ (19-20 июня), на которой приняли совместное заявление о судьбе журналиста Асеева С.В., мы использовали все имеющиеся у нас возможности для выяснения ситуации с его местонахождением", - говорится в письме.

Кроме того, сообщается о том, что "Асеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных "Уголовным Кодексом ДНР", а ход следствия контролирует "Генеральная прокуратура ДНР".

В НСЖУ также отметили, что 20 июня главы журналистских союзов Украины и России сделали совместное заявление с призывом как можно скорее выяснить судьбу украинского журналиста Асеева, который пропал в Донецке в июне. Документ подписали на конференции ОБСЕ в Вене.

Станислав Асеев долгое время работал в Донецке под псевдонимом, но 2 июня этого года перестал выходить на связь. Его друзья предполагают, что его могли задержать представители "ДНР".

Ранее боевики утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.