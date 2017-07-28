В России подтвердили, что боевики удерживают журналиста Асеева
Журналист Станислав Асеев находится на территории самопровозглашенной "ДНР", где против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в письме к председателю Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко.
"Журналиста Станислава Асеева арестовали и против него возбуждено уголовное дело, которое контролируется "Генеральной прокуратурой ДНР". После завершения последней встречи под эгидой ОБСЕ (19-20 июня), на которой приняли совместное заявление о судьбе журналиста Асеева С.В., мы использовали все имеющиеся у нас возможности для выяснения ситуации с его местонахождением", - говорится в письме.
Кроме того, сообщается о том, что "Асеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных "Уголовным Кодексом ДНР", а ход следствия контролирует "Генеральная прокуратура ДНР".
В НСЖУ также отметили, что 20 июня главы журналистских союзов Украины и России сделали совместное заявление с призывом как можно скорее выяснить судьбу украинского журналиста Асеева, который пропал в Донецке в июне. Документ подписали на конференции ОБСЕ в Вене.
Станислав Асеев долгое время работал в Донецке под псевдонимом, но 2 июня этого года перестал выходить на связь. Его друзья предполагают, что его могли задержать представители "ДНР".
Ранее боевики утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.