В Британии разбили новую Ferrari стоимостью 200 тысяч фунтов
Ferrari 430 Scuderia за 200 тысячфунтов (более 6,6 млн грн) слетела с дороги и полностью сгорела в Южном Йоркшире, Британия.
У владельца машины при этом - только синяки и небольшие порезы. Он приобрел Ferrari всего за час до этой аварии.
По данным полиции, водитель потерял управление на автостраде, после чего машина вылетела с дороги и сгорела.
Правоохранители говорят, что машина "взлетела в воздух" на мокрой дороге.
Она пронеслась еще 50 метров по полю, после чего превратилась в огненный шар, который потом потушили пожарные.
В сообщении полиции Южного Йоркшира говорится: "Офицеры спросили водителя, какая машина у него "была", на что он ответил "это была Ferrari".
Британская полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах.
"За последние недели произошло несколько столкновений из-за того, что водители не меняли манеру езды в соответствии с дорогой и погодными условиями", - отмечают правоохранители.