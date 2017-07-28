В Британии разбили новую Ferrari стоимостью 200 тысяч фунтов

Копірайт зображення PA Image caption Все, что осталось от Ferrari

Ferrari 430 Scuderia за 200 тысячфунтов (более 6,6 млн грн) слетела с дороги и полностью сгорела в Южном Йоркшире, Британия.

У владельца машины при этом - только синяки и небольшие порезы. Он приобрел Ferrari всего за час до этой аварии.

По данным полиции, водитель потерял управление на автостраде, после чего машина вылетела с дороги и сгорела.

Правоохранители говорят, что машина "взлетела в воздух" на мокрой дороге.

Копірайт зображення South Yorkshire Police/Twitter

Она пронеслась еще 50 метров по полю, после чего превратилась в огненный шар, который потом потушили пожарные.

В сообщении полиции Южного Йоркшира говорится: "Офицеры спросили водителя, какая машина у него "была", на что он ответил "это была Ferrari".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ferrari 430 Scuderia

Британская полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах.

"За последние недели произошло несколько столкновений из-за того, что водители не меняли манеру езды в соответствии с дорогой и погодными условиями", - отмечают правоохранители.