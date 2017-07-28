Украинцы в барселонской аварии не пострадали - МИД

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В аварии пригородного поезда в Барселоне пострадали 48 человек. По предварительным данным, украинцев среди них нет, сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

Утром на вокзале в центре города пригородный поезд врезался в платформу.

По состоянию на обед, известно о 54 пострадавших.

Один человек получил серьезные ранения, 19, включая машиниста, - "менее серьезные", сообщают спасатели.

Остальные получили легкие травмы.

Инцидент произошел во время утреннего часа пик на "Французском вокзале".

По сообщениям, поезд не затормозил так, как это было нужно в данной ситуации.