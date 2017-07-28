Крым на некоторое время остался без электроэнергии

Копірайт зображення Aleksey Pavshialk\tass Image caption Официально причины аварии не называются, представитель "Крымэнерго" в беседе с местными СМИ говорил об аварии на российской стороне

Подача электроэнергии в Крым в пятницу днем была полностью прекращена из-за аварии. Все четыре линии энергомоста, связывающие полуостров с материком, перестали работать. Крымские города и села остались без света.

Города Крыма - Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь, - а также Бахчисарайский и Симферопольский районы, остались без электричества из-за аварии, сообщили в компании "Крымэнерго". Свет отключился примерно в два часа дня по местному времени (совпадает с московским).

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров в 2015 году, в 2016 году полностью вступил в строй энергомост, связывающий Крым с Краснодарским краем.

В пресс-службе "Крымэнерго", в свою очередь, сообщили, что не располагают данными о причине сбоя, добавив, что у них в здании в настоящий момент нет света. Устранением сбоя начали заниматься специалисты министерства топлива и энергетики Крыма.

Министр топлива и энергетики Вадим Белик заявил агентству Интерфакс, что произошло отключение всех четырех линий энергомоста, по которому полуостров получает электричество из России.

"Полное отключение"

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - добавил министр.

Как следует из заявления минэнерго России, авария произошла из-за "аномально высоких температур воздуха" в Краснодарском крае, откуда идут поставки электроэнергии.

"Погодные условия привели к аварийному погашению кабельно-воздушных линий, по которым ведется электроснабжение Крыма", - сказано в сообщении.

В "Крымэнерго" обещали восстановить электроснабжение полуострова в течение часа, сообщало агентство RNS.

Позже агентство Крыминформ передало, что энергоснабжение Крыма восстановлено по двум из четырех веток энергомоста. А "Ведомости" со ссылкой на Федеральную сетевую компанию пишут, что по состоянию на 15:35 были включены все четыре линии, "идет набор нагрузки".

На улицах Симферополя во время аварии были отключены светофоры и не работал электротранспорт. Жители Севастополя и других городов Крыма также рассказывали Би-би-си об отключении света.

Крупнейшие объекты инфраструктуры подключались к резервным источникам питания, пишет Крыминформ. По данным агентства, мобильные операторы в Крыму работали в штатном режиме благодаря автономным генераторам.

Без света в 2015 году

В прошлый раз массовое отключение электричества в Крыму произошло в ноябре 2015 года после того, как на территории Херсонской области были взорваны четыре опоры линий электропередачи. В результате были полностью прекращены поставки электроэнергии со стороны Украины. На полуострове начался энергетический кризис.

В Крыму тогда был введен режим чрезвычайной ситуации, без света остались около миллиона человек.

В декабре 2015 была запущена первая нитка энергомоста из России на полуостров. Президент России Владимир Путин лично запускал энергомост - комплекс из линий электропередач и подстанций, которые должны были подключить полуостров к энергосистеме России.

На полную мощность энергомост был запущен в мае 2016 года, когда вступила в строй последняя, четвертая нитка. Путин тогда сообщил, что по энергомосту в Крым из России будет поступать более 800 мегаватт.

"С учетом собственной генерации этого достаточно для нормальной работы и даже немножко больше", - говорил президент России.

По данным минэнерго России, в Крыму потребляется 1280 МВт электроэнергии. Из них до 800 МВт поступает по энергомосту, еще 195 МВт - собственная генерация, остальное - выработка мобильных газотурбинных электростанций.

Строительство двух электростанций в Симферополе и Севастополе, которое ведет дочерняя компания "Ростеха" "Технопромэкспорт", было омрачено скандалом с поставками газотурбиннных установок немецкого концерна Siemens.

Компания заявила, что вопреки ее воле и контракту на полуостров были поставлены четыре турбины, предназначенные для строящейся электростанции в Краснодарском крае в Тамани.

Скандал привел к тому, что Siemens сократил сотрудничество с российскими партнерами, подал иск к "Технопромэкспорту" и через суд добивается возвращения турбин из Крыма. Сотрудничество в сфере энергетики в Крыму запрещено европейским компаниям из-за санкций Евросоюза против России.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Западные страны и Киев считают его украинской территорией, Москва - российским регионом.