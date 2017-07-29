В Англии скончался страдавший редким недугом младенец Чарли Гард

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11-месячный младенец Чарли Гард, страдавший от редкого заболевания и по решению суда отключенный от аппарата жизнеобеспечения, скончался в британском хосписе, сообщил представитель его родителей.

Ранее британские суды, а вслед за ними и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения, поскольку дальнейшее поддержание жизни будет приносить ему лишь бессмысленные страдания.

Однако Конни Йейтс и Крис Гард начали сбор средств, чтобы отвезти сына в США, где разрабатываются способы экспериментального лечения. Им удалось собрать более 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов).

Чарли Гард родился 4 августа 2016 года с крайне редким генетическим заболеванием - синдромом истощения митохондриальной ДНК. Это заболевание вызывает прогрессирующее атрофирование мускульной ткани и повреждение мозга.

Органы ребенка не обеспечиваются достаточной энергией для нормального функционирования. По словам врачей, младенец не мог слышать, видеть, двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга были необратимыми.

Заболевание это настолько редкое, что, по мнению медиков, во всем мире им поражены всего 16 человек.

В июле Чарли отозвали просьбу о направлении его на экспериментальное лечение в США и заявили, что в ближайшее время намерены проститься с сыном.

Решение об отзыве просьбы было принято после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которое показало наличие необратимых поражений организма ребенка.

После изучения результатов томографии, сделанной на прошлой неделе, американский невролог Мишио Хирано пришел к выводу, что проведение экспериментальной терапии в нынешних условиях не имеет смысла.

Их последней просьбой было позволить младенцу умереть дома, в собственной кровати, но им было отказано в этом.