ГПУ: замглавы МВД Троян фигурирует в деле о взятке в 1,5 млн грн

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В рамках совместного расследования Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины были задержаны помощник заместителя министра внутренних дел Украины Светлана Иваштенко, заместитель руководитель общественной организации "Гражданский корпус "Азов" Владимир Бржезинский и гражданин Шамрай И.М.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Согласно сообщению, указанные лица подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью у представителя у одного из предприятий на сумму свыше 1,5 млн гривен.

"785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами", написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор также отметил, что в связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилище заместителя МВД В.Трояна. Луценко подчеркнул, что "указанные средства обнаружить не удалось".

Позже Луценко добавил, что во время обыска у Трояна были изъяты 60 тыс грн, "которые не совпадают по номерам с деньгами, полученными вымогателями". "У каждого дома есть деньги", - отметил он.

Ранее в ГПУ заявили, что сообщали чиновникам МВД о подозрении, однако не разглашали их имена.