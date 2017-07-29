Штаб АТО: "боевики готовят теракты против ОБСЕ"

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За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщили в штабе АТО.

"По оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, с последующим обвинением в этом украинской армии", - отметили в штабе.

Наиболее активно боевики вели огонь на луганском направлении, а именно в районе Крымского, Новозвановки.

На донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку и шахту Бутовка из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.