Белый дом: Трамп подпишет законопроект о санкциях против России

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Президент США Дональд Трамп подпишет закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, сообщили в Белом доме.

"Он ознакомился с окончательной версией и, поскольку его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его", - заявила представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Однако в США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.

Американский президент намеревался наладить отношения с Россией, однако, как отмечают эксперты, попытка наложить вето на законопроект спровоцирует подозрение, что Трамп поддерживает Кремль.

Россия, не дожидаясь подписания законопроекта, уже ввела ответные меры, запретив американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Российские власти также предложили сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России.

Российские санкции по своему характеру больше схожи с действиями американских властей в декабре прошлого года. Тогда ограничительные меры в отношении Москвы расширил покидавший свой пост президент США Барак Обама.

В результате американцы выслали нескольких российских дипломатов и запретили России пользоваться ее посольскими дачами в США. Тогда ожидалось, что Москва поступит похожим образом, но российский президент Владимир Путин решил не принимать ответных мер и дождаться прихода новой администрации.

Теперь Москва предложила американской стороне к 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников в США в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США - то есть сократить до 455 человек.

Новый закон

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.

Кроме того, в разделе о помощи в обеспечении энергетической безопасности Украины прямо упоминается необходимость, с точки зрения американских конгрессменов, противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из России по дну Балтийского моря в Германию.

Именно поэтому принятый законопроект очень обеспокоил Евросоюз, и несколько европейских лидеров уже выступили с критикой этого документа.